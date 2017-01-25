Лавина в Италии: обнаружили уже 18 погибших

Число погибших в отеле Rigopiano в центральной части Италии, который накрыло лавиной, выросло до 18 человек, сообщает RaiNews24.

Пропавшими без вести числятся еще 11 человек. При этом 11 удалось спастись, среди них сотрудники и постояльцы гостиницы.

В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.

Сообщается также, что похоронили владельца отеля Алессандро Джанкатерино, который не выжил после инцидента.

Ранее сообщалось о 16 жертвах лавины.

Напомним, 18 января лавина накрыла отель в Италии. На момент происшествия в здании находились 35 человек.

Источник: korrespondent.net