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25. 01. 2017

Лавина в Италии: обнаружили уже 18 погибших

 
Число погибших в отеле Rigopiano в центральной части Италии, который накрыло лавиной, выросло до 18 человек, сообщает RaiNews24.
 
Пропавшими без вести числятся еще 11 человек. При этом 11 удалось спастись, среди них сотрудники и постояльцы гостиницы.
 
В настоящее время спасатели продолжают работать на месте происшествия.
 
Сообщается также, что похоронили владельца отеля Алессандро Джанкатерино, который не выжил после инцидента.
 
Ранее сообщалось о 16 жертвах лавины.
 
Напомним, 18 января лавина накрыла отель в Италии. На момент происшествия в здании находились 35 человек.

Источник: korrespondent.net

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