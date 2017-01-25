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25. 01. 2017

Сенат США утвердил Никки Хейли на должность постпреда при ООН

 
Американский сенат утвердил кандидатуру экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли на должность постоянного представителя США при ООН, сообщает Fox News.
 
Отмечается, что ее кандидатуру поддержали 94 сенатора, только 4 выступили против.
 

The Senate has voted to confirm @nikkihaley as UN Ambassador. The vote was 96-4. pic.twitter.com/Ad6YQ66DtG

— Fox News (@FoxNews) 24 января 2017 г.
 
Хейли 45 лет, она происходит из семьи иммигрантов из Индии. Во внешней политике опыта не имеет, в прошлом была бизнесвуман, передает РИА Новости.
 
Она являлась самым молодым действующим губернатором в США с 2011 года. 
 
Хейли поддерживает позицию предыдущей администрации по Украине и Крыму. Она также не поддержала действия России в сирийском Алеппо.
 
При этом Хейли отметила, что США и Россия должны сообща бороться с мировым терроризмом, помогая друг другу, но отношения с Москвой необходимо выстраивать с особой осторожностью.
 
Хейли заменит на посту постпреда в ООН Саманту Пауэр, которая была назначена президентом Бараком Обамой.
 
Ранее сообщалось, что Хейли призвала не доверять России.
 
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Источник: korrespondent.net

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