Сенат США утвердил Никки Хейли на должность постпреда при ООН

Американский сенат утвердил кандидатуру экс-губернатора штата Южная Каролина Никки Хейли на должность постоянного представителя США при ООН, сообщает Fox News.

Отмечается, что ее кандидатуру поддержали 94 сенатора, только 4 выступили против.

Хейли 45 лет, она происходит из семьи иммигрантов из Индии. Во внешней политике опыта не имеет, в прошлом была бизнесвуман, передает РИА Новости.

Она являлась самым молодым действующим губернатором в США с 2011 года.

Хейли поддерживает позицию предыдущей администрации по Украине и Крыму. Она также не поддержала действия России в сирийском Алеппо.

При этом Хейли отметила, что США и Россия должны сообща бороться с мировым терроризмом, помогая друг другу, но отношения с Москвой необходимо выстраивать с особой осторожностью.

Хейли заменит на посту постпреда в ООН Саманту Пауэр, которая была назначена президентом Бараком Обамой.

Ранее сообщалось, что Хейли призвала не доверять России.