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25. 01. 2017

СМИ: Германия усилит систему ПВО из-за угрозы РФ

 
Германия готовится заменить свои старые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, что позволит ликвидировать отставание в вооружении, которое вызвало обеспокоенность среди членов НАТО после аннексии Россией Крыма, передает Reuters.
 
Отмечается, что решение возобновить системы ПВО послужит началом программы закупки вооружения, на которую планируется потратить 460 миллионов евро в ближайшие пять лет и два миллиарда евро в долгосрочной перспективе.
 
Как сообщил источник агентства, Минобороны ФРГ начало рассмотрение этого вопроса, но еще не приняло решения по дальнейшим действиям.
 
По имеющимся данным, власти положительно относятся к системе ПВО, разработанной частной немецкой компанией Diehl Defense для Швеции. Система включает в себя разновидность ракеты IRIS-T, а также гусеничную машину с двойной кабиной британской оборонной компании BAE Systems.
 
Как сообщили источники, решение о приобретении новой техники ПВО ближнего действия не ожидается до 2018 года, но уже в этом году министерство может добавить около 20 миллионов евро к оборонному бюджету страны, чтобы профинансировать начальную работу по программе.
 
Оба источника агентства заявили, что немецкие власти сигнализировали о своих планах руководству НАТО, которое, в свою очередь, положительно отнеслось к ним. Отмечается, что Бельгия и Словакия также планируют наращивать свои боевые возможности в том, что касается систем ПВО ближнего действия.
 
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Как сообщал Корреспондент.net, Министерство обороны Польши намерено потратить около 21 миллиарда долларов на приобретение новых видов оружия и военной техники.

Источник: korrespondent.net

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