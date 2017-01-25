СМИ: Германия усилит систему ПВО из-за угрозы РФ

Германия готовится заменить свои старые системы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего радиуса действия, что позволит ликвидировать отставание в вооружении, которое вызвало обеспокоенность среди членов НАТО после аннексии Россией Крыма, передает Reuters.

Отмечается, что решение возобновить системы ПВО послужит началом программы закупки вооружения, на которую планируется потратить 460 миллионов евро в ближайшие пять лет и два миллиарда евро в долгосрочной перспективе.

Как сообщил источник агентства, Минобороны ФРГ начало рассмотрение этого вопроса, но еще не приняло решения по дальнейшим действиям.

По имеющимся данным, власти положительно относятся к системе ПВО, разработанной частной немецкой компанией Diehl Defense для Швеции. Система включает в себя разновидность ракеты IRIS-T, а также гусеничную машину с двойной кабиной британской оборонной компании BAE Systems.

Как сообщили источники, решение о приобретении новой техники ПВО ближнего действия не ожидается до 2018 года, но уже в этом году министерство может добавить около 20 миллионов евро к оборонному бюджету страны, чтобы профинансировать начальную работу по программе.

Оба источника агентства заявили, что немецкие власти сигнализировали о своих планах руководству НАТО, которое, в свою очередь, положительно отнеслось к ним. Отмечается, что Бельгия и Словакия также планируют наращивать свои боевые возможности в том, что касается систем ПВО ближнего действия.

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