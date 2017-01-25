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25. 01. 2017

ФБР прослушивало разговоры российского посла – СМИ

 
Федеральное бюро расследований (ФБР) прослушивало телефонные разговоры Майкла Флинна, советника по национальной безопасности Дональда Трампа, и российского посла в США Сергея Кисляка, передает NBC со ссылкой на неназванного сотрудника американской разведки.
 
Однако сотрудники ФБР не нашли ничего "неподобающего" в их беседе. По словам источника, прослушивание разговора не было формальным расследованием или частью более крупного.
 
Отмечается, что Кисляк и Флинн, созванивались неоднократно – в том числе в тот день, когда экс-президент США Барак Обама объявил о новых санкциях против России в связи с ее вмешательством в выборы.
 
Ранее сообщалось, что американская контрразведка проверила контакты Флинна с представителями России.
 
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Источник: korrespondent.net

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