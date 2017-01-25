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25. 01. 2017

В США призвали оставить младшего сына Трампа в покое

Белый дом обратился к общественности с просьбой предоставить 10-летнему Бэррону Трампу, сыну президента США Дональда Трампа, право на частную жизнь.
 
"На протяжении многих лет существует традиция: дети президента имеют возможность расти не в центре политического внимания. Белый дом ожидает, что традиция продолжится. Мы ценим ваше сотрудничество в этом вопросе", – говорится в заявлении администрации президента.
 
Напомним, сценаристку программы Saturday Night Live на канале NBC отстранили от работы после публикации твита про сына Трампа.
 
20 января она написала: "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".
 
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Источник: korrespondent.net

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