В США призвали оставить младшего сына Трампа в покое

Белый дом обратился к общественности с просьбой предоставить 10-летнему Бэррону Трампу, сыну президента США Дональда Трампа, право на частную жизнь.

"На протяжении многих лет существует традиция: дети президента имеют возможность расти не в центре политического внимания. Белый дом ожидает, что традиция продолжится. Мы ценим ваше сотрудничество в этом вопросе", – говорится в заявлении администрации президента.

Напомним, сценаристку программы Saturday Night Live на канале NBC отстранили от работы после публикации твита про сына Трампа.

20 января она написала: "Бэррон будет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

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Источник: korrespondent.net