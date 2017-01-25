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25. 01. 2017

Пакистан во второй раз успешно испытал ракету

Пакистан провел первые успешные испытания ракеты собственной разработки класса "земля-земля" Ababeel, которая способна нести ядерный заряд, сообщает Reuters.
 
Максимальная дальность полета ракеты - 2,2 тысячи километров. Это более чем в три раза превышает расстояние между Исламабадом и Нью-Дели.
 
 
Отметим, что это было второе за месяц испытание ракеты Пакистаном.
 
Последние ракетные испытания уже усилили напряженность между Пакистаном и Индией.
 
В Индии испытали ракету с ядерным боезарядом

Источник: korrespondent.net

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