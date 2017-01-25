Конгресс США рассмотрит запрет Трампу наносить ядерный удар первым

В Конгресс США внесен законопроект, который запрещает президенту наносить ядерный удар без объявления войны, сообщает Foreign Policy.

Авторами законопроекта выступили сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью.

Отмечается, что подобный запрет обсуждался еще при президентстве Барака Обамы, однако ни к чему не привел. С приходом Дональда Трампа на пост главы государства дебаты возобновились.

"Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом", – отметил Марки.

Он считает, что в ситуации кризиса с другой ядерной державой риск непреднамеренной ядерной войны возрастает.

"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить стабильность в мире, четко указав условия, при которых США могут стать первыми, кто наносит ядерный удар", – подчеркнул Лью.

Ранее сообщалось, что Конгресс со скандалом признал Трампа президентом.

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Источник: korrespondent.net