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25. 01. 2017

Конгресс США рассмотрит запрет Трампу наносить ядерный удар первым

 
В Конгресс США внесен законопроект, который запрещает президенту наносить ядерный удар без объявления войны, сообщает Foreign Policy.
 
Авторами законопроекта выступили сенатор-демократ Эдвард Марки и конгрессмен-республиканец Тед Лью.
 
Отмечается, что подобный запрет обсуждался еще при президентстве Барака Обамы, однако ни к чему не привел. С приходом Дональда Трампа на пост главы государства дебаты возобновились.
 
"Ядерная война серьезно угрожает человечеству. К настоящему моменту президент Трамп уже предположил, что может нанести ядерный удар против террористов. К сожалению, оставляя возможность наносить превентивный удар в ходе конфликта, законодательство США наделяет его этим правом", – отметил Марки.
 
Он считает, что в ситуации кризиса с другой ядерной державой риск непреднамеренной ядерной войны возрастает.
 
"Конгресс должен действовать, чтобы сохранить стабильность в мире, четко указав условия, при которых США могут стать первыми, кто наносит ядерный удар", – подчеркнул Лью.
 
Ранее сообщалось, что Конгресс со скандалом признал Трампа президентом.
 
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Источник: korrespondent.net

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