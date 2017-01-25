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25. 01. 2017

Трамп хочет ввести запрет на беженцев

 
Сразу несколько указов подготовил президент США Дональд Трамп для ограничения въезда в страну беженцам. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный источник.
 
"Указы ограничат возможности для въезда в Соединенные Штаты беженцам, а также целому ряду лиц с действующими американскими визами из Сирии, Ирака, Ирана, Ливии, Сомали, Судана и Йемена", - сказано в сообщении.
 
Источник сообщает, что Трамп планирует подписать их уже в среду.
 
Напомним, ранее в Конгресс США внесен законопроект, который запрещает президенту наносить ядерный удар без объявления войны.
 
В СМИ назвали источник компромата на Трампа

Источник: korrespondent.net

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