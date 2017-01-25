Итоги 24.01: Протесты в Киеве, инцидент в Польше

В Киеве протестовали автомобилисты

Автомобилисты устроили акции протеста на въездах в Киев, требуя от властей принять закон об урегулировании транзита и временного ввоза автомобилей из-за рубежа. У пропускного пункта "Житомирский" активисты зажигали шины.

По информации правоохранителей, акция проходила на пяти трассах: на Бориспольском шоссе, на Броварском проспекте, Житомирской, Варшавской и Одесской трассах.

В полиции отметили, что таким образом, владельцы автомобилей с зарубежной регистрацией хотят привлечь внимание к теме растаможки транспортных средств, которые приобретены за рубежом.

Позже около 50 активистов собрались возле Кабмина.

В Польше избили студентов из Украины В польском городе Ряшев 21 января избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе. В полиции города сообщили, что по дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов бандеровцами и избили их. Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину.

Нацбанк укрепил курс гривны

Национальный банк на 24 января 2017 года укрепил курс гривны до 27,33 гривен за доллар, а на

на 25 января – до 27,23 гривен за доллар.

Китай разместил ракеты у границы с Россией

Китай разместил новейшие межконтинентальные баллистические ракеты Дунфэн-41 в граничащей с Россией северо-восточной провинции Хэйлунцзян. Дальность полета этих ракет может составлять до 14 тысяч километров.

В Кремле не рассматривают размещение китайских баллистических межконтинентальных ракет в качестве угрозы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что Китай является "стратегическим союзником и партнером России, как в политическом, так и в торгово-экономическом плане".

Порошенко посетил с визитом Финляндию

Президент Петр Порошенко на совместной пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинисте в Хельсинки заявил, что Украина в силах ответить на кибератаки со стороны России.

"Россия совершает кибератаки не только против Украины, и это было подтверждено. У нас есть очень сильное киберподразделение, и поэтому Украина может контратаковать. Но Украина – не единственная цель кибератак: все европейские страны и Соединенные Штаты – объекты кибератак, и это элемент гибридной войны", – подчеркнул Порошенко.

Отметим, во время пребывания в Хельсинки президент отказался дать интервью российским журналистам.

В ответ на очередную попытку журналиста задать вопрос Порошенко сказал, что не будет давать интервью российским СМИ, пока "Россия осуществляет оккупацию украинских территорий".

Венгрия осудила законопроект об украинизации

Глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что страна не потерпит ущемления языковых прав венгерского меньшинства Украины, возможного в случае принятия закона "О государственном языке".

Сиярто отметил, что при ухудшении жизни языковых меньшинств Украины Венгрия обсудит это на уровне ЕС. В Украине живет около 150 тысяч этнических венгров, в основном в Закарпатье.

Военная инспекция в России обнаружила скопление артиллерии на границе

Международную военную инспекцию не пустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области РФ в районе Новочеркасска.

"Обнаружено и визуально подтверждено значительное скопление артиллерийских систем разных типов. Доступ инспекционной группы на данный объект был запрещен. Фотографирование указанной артиллерии также было запрещено", – заявил руководитель инспекционной группы Алексей Вершигора.

Он отметил, что не исключает использование данной артиллерии для комплектования частей 150-й мотострелковой дивизии, а также пророссийских террористических группировок на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

В Украину прибыла делегация НАТО Пресс-секретарь Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк заявил, что в Украину прибыла делегация НАТО по вопросам оборонного планирования. Он сообщил, что целью визитая вляется проведение двусторонних экспертных консультаций Украина-НАТО по обсуждению проекта оценки участия нашего государства в процессе планирования и оценки сил.

Военные заявили о взятии трассы ведущей к Горловке

Украинские военные полностью взяли под контроль трассу, ведущую в Горловку, заявил

военнослужащий Вячеслав Власенко, который во главе батальона спецназначения Донбасс-Украина освобождал Новолуганское.

По его словам, на сегодняшний день украинские военные выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".

В "минобороны" ДНР отрицают взятие украинскими военными трассы Донецк-Горловка и назвали данную информацию "враньем".

В ПАСЕ одобрили украинскую резолюцию

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию "Нападения на журналистов и свободу СМИ в Европе", подготовленную главой украинской делегации в ПАСЕ Владимиром Арьевым.

"В ПАСЕ принята резолюция "Нападения на журналистов и свободы СМИ в Европе", подготовленную нашим коллегой Владимиром Арьевым. В резолюции есть четкое требование к РФ: освободить Олега Сенцова, Романа Сущенко, Николая Семену", – отметила первый вице-спикер Верховной Рады, член постоянной делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко в Facebook.

Источник: korrespondent.net