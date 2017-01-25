Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 08:56
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Сутки в АТО: по Широкино стреляли снайперы

 
За минувшие сутки один боец был ранен в результате обстрелов позиций, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
 
На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь.
 
"По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы", - сказано в сообщении.
 
На луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82-мм минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.
 
На донецком направлении из 120-мм минометов обстреляли Невельское, из 82-мм минометов - Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.
 
Всего за сутки зафиксировано 55 обстрелов.
 
В ДНР и ЛНР об обстрелах пока не сообщали.
 
Напомним, за прошлые сутки, 23 января, на Донбассе выросло количество обстрелов.
 
Порошенко рассказал о потерях ВСУ в декабре

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.