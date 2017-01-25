Сутки в АТО: по Широкино стреляли снайперы

За минувшие сутки один боец был ранен в результате обстрелов позиций, сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

На мариупольском направлении из гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Талаковку, Водяное, Широкино, Лебединское, Новотроицкое, Гнутово, Красногоровку, Новогригорьевку, Павлополь.

"По Широкино, Гнутово и Лебединскому огонь неоднократно вели снайперы", - сказано в сообщении.

На луганском направлении из 122-мм артиллерии и 120-мм минометов обстреляли Новозвановку и Троицкое. Из 82-мм минометов обстреляли Богуславское. По Троицкому также вели огонь из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из 120-мм минометов обстреляли Невельское, из 82-мм минометов - Авдеевку, из гранатометов и стрелкового оружия - Луганское, Зайцево, Каменку и Авдеевку.

Всего за сутки зафиксировано 55 обстрелов.

В ДНР и ЛНР об обстрелах пока не сообщали.

Напомним, за прошлые сутки, 23 января, на Донбассе выросло количество обстрелов.

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Источник: korrespondent.net