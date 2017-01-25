В РФ за госизмену арестован топ-менеджер Лаборатории Касперского

Глава отдела расследования компьютерных инцидентов Лаборатории Касперского Руслан Стоянов арестован в рамках дела о госизмене. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.

Под стражей он находится с начала декабря 2016 года, его поместили в СИЗО. В компании подтвердили арест Стоянова, подчеркнув, что расследование "ведется в отношении частного лица".

Также арестован руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

Издание отмечает, что аресты Стоянова и Михайлова могут быть связаны с расследованием в отношении одного из заместителей главы ЦИБ по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ (Государственная измена).

Кроме того, проверяется информацию о "якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности".

Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ заявили о 70 млн хакерских атак на российские объекты в течение минувшего года.

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Источник: korrespondent.net