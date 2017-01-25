Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 08:55
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

В РФ за госизмену арестован топ-менеджер Лаборатории Касперского

 
Глава отдела расследования компьютерных инцидентов Лаборатории Касперского Руслан Стоянов арестован в рамках дела о госизмене. Об этом сообщает Коммерсант со ссылкой на источник, близкий к ФСБ.
 
Под стражей он находится с начала декабря 2016 года, его поместили в СИЗО. В компании подтвердили арест Стоянова, подчеркнув, что расследование "ведется в отношении частного лица".
 
Также арестован руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.
 
Издание отмечает, что аресты Стоянова и Михайлова могут быть связаны с расследованием в отношении одного из заместителей главы ЦИБ по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ (Государственная измена).
 
Кроме того, проверяется информацию о "якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из иностранных организаций при посредничестве сотрудника некой российской компании в сфере информационной безопасности".
 
Напомним, ранее сообщалось, что в ФСБ заявили о 70 млн хакерских атак на российские объекты в течение минувшего года. 
 
РФ могут отключить от мирового интернета – советник Путина

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Мир
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.