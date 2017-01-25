Генпрокурор получил от сына дорогой подарок

Генпрокурор Юрий Луценко и его жена получили от сына Александра подарок на сумму более 265 тыс на двоих. Это указано в обновленных данных в декларациях Юрия Луценко и его жены Ирины.

В декларации внесены "существенные изменения", где указывается о том, что каждый из них получил "подарок в неденежной форме" на сумму 132 582 гривен. Такой подарок они получили от Александра Луценко.

Напомним, ранее в ГПУ озвучили размер зарплаты Луценко. Она составляет 55,180 тысяч гривен.

Изменения также внес и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в элитном районе Киевщины Конча-Заспа.

Луценко назвал размер своей зарплаты

Источник: korrespondent.net