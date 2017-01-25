Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 10:26
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

Генпрокурор получил от сына дорогой подарок

 
Генпрокурор Юрий Луценко и его жена получили от сына Александра подарок на сумму более 265 тыс на двоих. Это указано в обновленных данных в декларациях Юрия Луценко и его жены Ирины.
 
В декларации внесены "существенные изменения", где указывается о том, что каждый из них получил "подарок в неденежной форме" на сумму 132 582 гривен. Такой подарок они получили от Александра Луценко.
 
Напомним, ранее в ГПУ озвучили размер зарплаты Луценко. Она составляет 55,180 тысяч гривен.
 
Изменения также внес и лидер Радикальной партии Олег Ляшко. Он купил дом и два земельных участка стоимостью 15 миллионов в элитном районе Киевщины Конча-Заспа.
 
Луценко назвал размер своей зарплаты

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.