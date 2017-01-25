В Китае от птичьего гриппа умерли девять человек - СМИ

От птичьего гриппа (H7N9) в 2017 году в Китае скончались не менее девяти человек, сообщили местные СМИ со ссылками на данные медицинских властей трех провинций КНР - северной Хэнани, центральной Хунани и южной Гуандун.

Последние два случая заражения вирусом птичьего гриппа H7N9 с летальным исходом зарегистрированы в Хэнани, где скончались работники одного из ресторанов.

Как говорится в сообщениях СМИ, вирус H7N9 вызывает серьезные респираторные заболевания. Он легче распространяется в зимний и весенний периоды. В нынешнем году отмечен рост числа заболевших в Шанхае и Гонконге.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине от гриппа за неделю умерли шесть человек.

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Источник: korrespondent.net