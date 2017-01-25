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25. 01. 2017

Японские перехватчики подняли из-за бомбардировщиков РФ

 
Японскии ВВС 24 января подняли по тревоге истребители в ответ на приближение к границам трех российских бомбардировщиков Ту-95, сообщает DW.
 
Самолеты России подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января.
 
На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.
 

Cмотрите фотогалерею: Японские перехватчики подняли из-за бомбардировщиков РФ

 
Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.
 
Напомним, ранее Финляндия обвинила российский самолеты в нарушении воздушного пространства.
 
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Источник: korrespondent.net

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