Японские перехватчики подняли из-за бомбардировщиков РФ

Японскии ВВС 24 января подняли по тревоге истребители в ответ на приближение к границам трех российских бомбардировщиков Ту-95, сообщает DW.

Самолеты России подлетели к материковой части страны с севера и пролетели над Японским морем, сказано в сообщении Минобороны Японии от среды, 25 января.

На сайте ведомства опубликована карта с маршрутом полета российских бомбардировщиков и их фото. Два из них направились южнее к острову Окинава, облетели вокруг территории страны, после чего вернулись в Россию вечером того же дня.

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Воздушное пространство Японии РФ не нарушала, говорится в сообщении оборонного ведомства.

Напомним, ранее Финляндия обвинила российский самолеты в нарушении воздушного пространства.

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Источник: korrespondent.net