Дело по панамским офшорам приостановили

Расследование дела о "панамском досье" приостановлено прокуратурой Панамы, сообщает Би-Би-Си.

Как было сказано на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.

Напомним, ранее власти Панамы заявляли о готовности сотрудничать с судами по офшорам, а в компании Mossack Fonseca, которая была причастна к созданию офшора, слив материалов об оффшорах назвали преступлением.

Между тем, Украину включили в список из семи стран, где после публикации "панамского досье" власти не начали расследование.

Панамская утечка. Кто попал в офшорный скандал

Источник: korrespondent.net