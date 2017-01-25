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25. 01. 2017

Дело по панамским офшорам приостановили

 
Расследование дела о "панамском досье" приостановлено прокуратурой Панамы, сообщает Би-Би-Си.
 
Как было сказано на пресс-конференции, основанием для приостановки расследования стал вопрос о законности этих действий, решение по этому вопросу должен принять Верховный суд.
 
Напомним, ранее власти Панамы заявляли о готовности сотрудничать с судами по офшорам, а в компании Mossack Fonseca, которая была причастна к созданию офшора, слив материалов об оффшорах назвали преступлением.
 
Между тем, Украину включили в список из семи стран, где после публикации "панамского досье" власти не начали расследование. 
 
Панамская утечка. Кто попал в офшорный скандал

Источник: korrespondent.net

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