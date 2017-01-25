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25. 01. 2017

Избиение студентов из Украины в Польше: появились подробности

При нападении поляков в Ряшеве (Жешуве) пострадали три украинских студента. Об этом сообщил генеральный консул Украины в Люблине Василий Павлюк в эфире телеканала 112 Украина.

"Произошел конфликт между молодыми гражданами Украины и Польши. Трое граждан Украины возвращались в общежитие, они учатся в Жешуве. К ним обратились местные жители и спросили, откуда они. Они ответили, что из Украины. И они (поляки, – ред.) заявили, что Львов – это польский город, и, наверное, произошла какая-то словесная перепалка. Это было ночью, в каком они были состоянии – неизвестно", – сказал генконсул.

Напомним, всех пятерых нападавших поляков задержали, им грозит по пять лет тюрьмы.

Источник: korrespondent.net

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