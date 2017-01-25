В России украли драгметаллы из ракетных двигателей – СМИ

В России правоохранители обнаружили возможную подмену драгоценных металлов, которые используются при строительстве двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя Протон-М на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.
"При сборке двигателей для "Протона-М" по технологии применяются драгметаллы. Проверяется информация об их неиспользовании при сборке нескольких последних экземпляров. Вместо них при строительстве данных типов двигателей могли использоваться более дешевые комплектующие, предназначенные для сборки двигателей других типов носителей, например, разгонных блоков", – сказал источник.
Он не исключил полного аудита работы предприятия.
"Данное предприятие также осуществляет сборку двигателей для разгонных блоков и ракет-носителей типа Союз, при помощи одного из которых в начале декабря не удалось вывести на орбиту корабль Прогресс МС-04. Будет проверяться среди прочего возможная связь между аварией и качеством сборки двигателей на ВМЗ", – сказал источник.
В свою очередь газета Коммерсант сообщила, что госкорпорация Роскосмос решила отозвать на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей Протон-М, что повлияет на сроки пусков с космодрома Байконур. Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний.
"Проверки скажутся на сроках пусков Протонов: первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль", – пишет издание.
В ходе расследования стало известно, что "при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты".
"Сейчас на ВМЗ работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке", – приводит газета слова источника.
Решение об отзыве двигателей для "Протонов" на предприятие-изготовитель было озвучено 20 января в ходе выездного совещания.
"Речь идет обо всех без исключения двигателях для Протонов, выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур", – уточнил один из собеседников.
Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур был произведен неудачный старт ракеты-носителя Союз-У. Космический корабль Прогресс МС-04 был потерян на высоте около 190 км над безлюдной территорией Тувы.
Позже специалисты назвали причину падения Прогресса в России.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-