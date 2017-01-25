В России украли драгметаллы из ракетных двигателей – СМИ

В России правоохранители обнаружили возможную подмену драгоценных металлов, которые используются при строительстве двигателей второй и третьей ступени ракеты-носителя Протон-М на Воронежском механическом заводе (ВМЗ). Об этом пишет Интерфакс со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования.

"При сборке двигателей для "Протона-М" по технологии применяются драгметаллы. Проверяется информация об их неиспользовании при сборке нескольких последних экземпляров. Вместо них при строительстве данных типов двигателей могли использоваться более дешевые комплектующие, предназначенные для сборки двигателей других типов носителей, например, разгонных блоков", – сказал источник.

Он не исключил полного аудита работы предприятия.

"Данное предприятие также осуществляет сборку двигателей для разгонных блоков и ракет-носителей типа Союз, при помощи одного из которых в начале декабря не удалось вывести на орбиту корабль Прогресс МС-04. Будет проверяться среди прочего возможная связь между аварией и качеством сборки двигателей на ВМЗ", – сказал источник.

В свою очередь газета Коммерсант сообщила, что госкорпорация Роскосмос решила отозвать на ВМЗ все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей Протон-М, что повлияет на сроки пусков с космодрома Байконур. Поводом для этого стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний.

"Проверки скажутся на сроках пусков Протонов: первый старт с Байконура, по самым оптимистичным прогнозам, состоится не ранее лета, хотя прежде был запланирован на февраль", – пишет издание.

В ходе расследования стало известно, что "при сборке изделия использовались "неликвидные компоненты".

"Сейчас на ВМЗ работают сотрудники ФСБ, прокуратуры и СКР. Они пытаются понять, как замена материалов осталась незамеченной представителями многочисленных структур, отвечающих за контроль качества. По документам, которые подписывали проверяющие, двигатели в полном порядке", – приводит газета слова источника.

Решение об отзыве двигателей для "Протонов" на предприятие-изготовитель было озвучено 20 января в ходе выездного совещания.

"Речь идет обо всех без исключения двигателях для Протонов, выпущенных на ВМЗ за последние несколько лет. Это десятки единиц, включая те, что уже были доставлены на космодром Байконур", – уточнил один из собеседников.

Как сообщал Корреспондент.net, 1 декабря 2016 года с космодрома Байконур был произведен неудачный старт ракеты-носителя Союз-У. Космический корабль Прогресс МС-04 был потерян на высоте около 190 км над безлюдной территорией Тувы.

Позже специалисты назвали причину падения Прогресса в России.

Источник: korrespondent.net