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25. 01. 2017

Выбыл главный претендент на должность шефа полиции

 
Вадим Троян, который является и.о. главы Национальной полиции, принял решение снять свою кандидатуру с конкурса на должность главы Нацполиции. Об этом он написал в Facebook.
 
"Комиссия внимательно (и это правильно) посчитала мой стаж работы в области права и запросила у меня справку о сфере деятельности в одной из частных компаний, в которой работал. Я не стану готовить такую справку. Мое мнение - Глава полиции Украины должен быть абсолютно легитимным, отвечающим всем требованиям Закона - без поправок, дописок и натяжек", - написал Троян.
 
"Мне не хватило около 20 месяцев стажа для безоговорочного прохождения всех критериев конкурса. Я это принимаю, и как офицер не хочу никаких поблажек и допущений", - добавил он.
 
Напомним, ранее сообщалось, что на должность главы Нацполиции претендуют 64 кандидата. По результатам пяти этапов конкурса комиссия путем голосования определяет не более трех финальных претендентов.

Как сообщал Корреспондент.net, 16 декабря 2016 года был объявлен конкурс на должность главы Нацполиции. 

Источник: korrespondent.net

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