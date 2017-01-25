Террористы захватили отель в столице Сомали

Группа боевиков террористической группировки Аш-Шабаб атаковала отель Dayah в столице Сомали Могадишо, передает The Associated Press.

По данным агентства, террористы взорвали у входа в отель заминированный автомобиль, затем проникли в здание, где открыли огонь.

Местная полиция сообщает, что в момент нападения в отеле Dayah находились десятки человек, среди них могли быть члены парламента Сомали.

Местные СМИ сообщают о 14 жертвах, еще несколько человек получили ранения и были госпитализированы.

Как сообщал Корреспондент.net, группировка Аш-Шабаб не раз проводила подобные атаки. В июне 2016 года террористы напали на отель Nasa-Hablod в Могадишо. Они убили 15 человек.

За две недели до этого экстремисты напали на отель Ambassador. Тогда погибли 20 человек, включая двух членов парламента.

Источник: korrespondent.net