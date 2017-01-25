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25. 01. 2017

В пригороде Парижа ограбили особняк Ротшильда

В пригороде Парижа ограбили особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа. Как сообщила радиостанция Europe1, инцидент произошел накануне вечером в департаменте Сена и Марна.

По информации СМИ, грабители смогли подняться на второй этаж особняка. Они похитили украшения и наличные деньги.

"Ущерб оценивается в сумму от 200 до 400 тысяч евро. Ведется более точная оценка", – передает радиостанция.

Также сообщается, что представителей семьи Ротшильдов в момент ограбления дома не было. А следы ограбления обнаружили работающие в особняке люди, которые вызвали полицию.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года двух сестер из Катара ограбили в Париже на 5 миллионов евро.

А в начале августа в центре Парижа ограбили саудовскую принцессу. У нее с запястья сорвали премиальные часы бренда Richard Mille стоимостью $1,1 млн.

Источник: korrespondent.net

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