В пригороде Парижа ограбили особняк Ротшильда

В пригороде Парижа ограбили особняк миллиардера Эдуарда Ротшильда в пригороде Парижа. Как сообщила радиостанция Europe1, инцидент произошел накануне вечером в департаменте Сена и Марна.

По информации СМИ, грабители смогли подняться на второй этаж особняка. Они похитили украшения и наличные деньги.

"Ущерб оценивается в сумму от 200 до 400 тысяч евро. Ведется более точная оценка", – передает радиостанция.

Также сообщается, что представителей семьи Ротшильдов в момент ограбления дома не было. А следы ограбления обнаружили работающие в особняке люди, которые вызвали полицию.

Как сообщал Корреспондент.net, в ноябре 2016 года двух сестер из Катара ограбили в Париже на 5 миллионов евро.

А в начале августа в центре Парижа ограбили саудовскую принцессу. У нее с запястья сорвали премиальные часы бренда Richard Mille стоимостью $1,1 млн.

Источник: korrespondent.net