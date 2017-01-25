Клименко прогнозирует дефолт в Украине

В 2017 году в валютных колебаниях Украину ожидает три сценария развития событий, два из которых ведут страну к дефолту. Такой прогноз сделал лидер партии "Успішна країна" и экс-министр доходов и сборов Александр Клименко на своей странице в Facebook.

Среди внешних факторов, которые будут влиять на курс гривны в 2017 году, политик, в частности, назвал поступление от экспорта, необходимость выплат по долгам кредиторам (4,5 млрд долларов), прямые иностранные инвестиции.

По мнению Клименко, сегодня страна стоит перед тремя сценариями, которые он условно назвал "Продать Украину", "Банкрот" и "Операция "Рейтинг власти". При этом два из них ведут к дефолту.

Первый сценарий подразумевает полное выполнение условий МВФ – повышение пенсионного возраста, продажу земли, ликвидацию упрощенной системы налогообложения, сокращение численности бюджетников и др. В этом случае фонд выдаст Украине кредит. Вместе с поступлениями валюты от трудовых мигрантов на уровне около 3,5 млрд долларов это способно удержать курс на уровне 30-32 гривны за доллар.

Вероятность реализации сценария "Банкрот" Клименко оценивает в 43%, подчеркивая, что речь идет не о техническом дефолте, а о реальном объявлении Украины банкротом. Реализацию третьего сценария лидер "Успішної країни" допускает в случае, если власть решит спасать свои рейтинги.

"Тогда они продадут вчистую, под ноль, все золотовалютные резервы. В таком случае курс будет приблизительно таким, как сейчас – около 28 гривен за доллар. Но недолго. И это по факту тоже вариант – банкрот", – резюмировал Клименко.

Ранее Клименко раскритиковал бюджет Украины на 2017 год.

Источник: korrespondent.net