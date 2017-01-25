Волонтеры обнаружили российский БТР в Донецке

Волонтеры международной группы InformNapalm заметили российскую военную технику на видеоролике о дне открытых дверей в батальоне сепаратистов Спарта в Донецке, опубликованном на днях в YouTube.

В частности, был идентифицирован модифицированный БТР-80 с прицелом ТКН-4ГА-01, изготовленный на Ростовском оптико-механическом заводе в России.

"Уточним, что данная модификация БТР-80 в Украину не экспортировалась и стать трофеем, добытым в бою с подразделениями ВСУ, не могла", – говорится в сообщении.

Волонтеры показали также различия между стандартным и модернизированным БТР-80. Кроме того, они обратили внимание, что на бронетранспортере, который попал на видео, установлен старый прожектор вместо нового ПЛ-1.

Сами же сепаратисты представили этот бронетранспортер посетителям как старый советский БТР-70.

Также отмечается, что БТР оказался не единственной российской техникой, которая попала на это видео. Волонтеры заметили грузовой автомобиль Урал-4320 с дизельным двигателем ЯМЗ-238. Отмечается, что серийное производство машины этой модификации началось в 1994 году и на вооружение в ВСУ она никогда не поступала.

Как сообщал Корреспондент.net, международную военную инспекцию не пустили на места скопления артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области РФ. Как заявил руководитель инспекционной группы Алексей Вершигора, он не исключает, что эта артиллерия предназначена для пророссийских террористических группировок Донбасса.

Источник: korrespondent.net