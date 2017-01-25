Кузьмин опроверг информацию о золотой лопате

Бывший заместитель генерального прокурора высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы найденной во время обыска золотой лопате.

"Конечно же информация о золотой лопате - такой же фейк... Но она - отражение чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти", - написал экс-замгенпрокурора в Facebook.

Напомним, как сообщали СМИ со ссылкой на одного из находящихся в России соратников Кузьмина, во время обысков у экс-замгенпрокурора нашли золотую лопату. Изделие было якобы выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.

Ранее ГПУ возбудила уголовное дело против прокуроров, которые третий год ведут дело против экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина.

Суд признал, что следователи затягивают дело Кузьмина

Источник: korrespondent.net