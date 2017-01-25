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25. 01. 2017

Кузьмин опроверг информацию о золотой лопате

 
Бывший заместитель генерального прокурора высказался по поводу появившейся в СМИ информации о якобы найденной во время обыска золотой лопате. 
 
"Конечно же информация о золотой лопате - такой же фейк... Но она - отражение чистоплотности всей украинской журналистики и всей украинской власти", - написал экс-замгенпрокурора в Facebook.
 
Напомним, как сообщали СМИ со ссылкой на одного из находящихся в России соратников Кузьмина, во время обысков у экс-замгенпрокурора нашли золотую лопату. Изделие было якобы выполнено в размерах, аналогичных тем, в которых производятся обычные огородные лопаты, однако изготовлено из золота.
 
Ранее ГПУ возбудила уголовное дело против прокуроров, которые третий год ведут дело против экс-замгенпрокурора Рената Кузьмина.
 
Суд признал, что следователи затягивают дело Кузьмина

Источник: korrespondent.net

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