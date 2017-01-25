У экс-чиновника на Харьковщине нашли целый арсенал

В одном из районов Харьковской области во время обыска у бывшего замглавы райадминистрации нашли арсенал оружия и российскую военную форму. Об этом сообщает Генпрокуратура.

"60-летнему экс-чиновнику объявлено подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины", - сказано в сообщении.

Обыск проводили в рамках расследования уголовного производства о земельных махинациях 2010-2014 годов. Сейчас подозреваемый занимает пост советника председателя райсовета.

По месту проживания у него изъяли шесть ручных осколочных гранат Ф-1 и РГД-5, запалы к ним, более 600 патронов к автомату Калашникова и нарезной малокалиберной винтовки, электродетонаторы, дымовую шашку, холодное оружие, денежные средства в сумме более $23 тыс, а также бронежилет и военную форму российского образца с шевронами Вооруженных Сил РФ.

В течение суток прокуратура направит в суд ходатайство об избрании меры пресечения, в котором будет настаивать на содержании под стражей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Житомирской области обнаружили тайник с гранатами.

В аэропорту Киева нашли комплектующие к оружию

Источник: korrespondent.net