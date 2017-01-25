В Украину идет похолодание

В ближайшие сутки в Украину принесет похолодание арктический воздух, перемещающийся с севера европейской территории России. Как сообщает Укргидрометцентр, ожидается снижение температуры ночью до 12…17°С мороза, в Сумской и Черниговской областях – до 20°С мороза, днем – до 8…13°С; в южной части ночью и днем будет 5…10°С мороза.

Как уточнила синоптик Наталья Диденко, 25-26 января серьезно будет сильный северно-западный и северный ветер, местами даже до штормовых порывов. "Поэтому ощущение реальной температуры автоматически снижайте еще на несколько градусов", – написала синоптик на своей странице в Facebook.

В целом 26 января в Украине будет без существенных осадков, лишь в восточной части ночью небольшой снег. На дорогах местами гололедица.

В Киеве в четверг ожидается также понижение температуры: ночью 12…14°С, днем – 8…10°С мороза. Без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

В пятницу, 27 января, также в стране будет без существенных осадков, лишь днем в большинстве северных, центральных и Харьковской областях небольшой снег. На дорогах местами гололедица. Температура ночью составит 12…17°С, днем – 1…6°С мороза, в восточной части ночью похолодает до 19…24°С, а днем до 8…13°С мороза.

В Киеве ночью без существенных осадков, днем небольшой снег, на дорогах местами гололедица. Температура ночью снизится до 13…15°С, а днем до 2…4°С мороза.

Ранее синоптики заявляли, что самый сложный погодный период в Украине уже прошел.

Источник: korrespondent.net