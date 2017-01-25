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25. 01. 2017

До 24 выросло число жертв схода лавины в Италии

В Италии число жертв схода лавины на отель Rigopiano увеличилось до 24, сообщает агентство ANSA.

В свою очередь издание La Republicca уточняет, что еще пять человек считаются пропавшими без вести.

По данным местных властей, поисково-спасательные работы приближаются к концу.

"Спасатели делали все возможное, чтобы добраться до отеля. Мы гордимся аварийно-спасательными службами, которые столкнулись с совершенно исключительными снегопадами, двое из них отдали свою жизнь (погибли при крушении вертолета, – ред.)", – заявил премьер-министр Италии Паоло Джентилони на брифинге в среду, 25 января.

Напомним, лавина накрыла отель в Италии 18 января. Он находится на высоте 1,2 километра. На момент схода лавины в здании находились 35 человек – туристы и персонал.

Источник: korrespondent.net

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