Российский завод Алмаз-Антей проиграл суд по санкциям

Европейский суд в Люксембурге подтвердил законность применения санкций против российского государственного оборонного концерна Алмаз-Антей в виде заморозки активов предприятия.

"В сегодняшнем решении суд отклонил иск Алмаз-Антей и, таким образом, поддержал замораживание активов компании", – говорится в сообщении.

В суде отметили, что "замораживание средств таких юридических лиц позволяет достичь цели, чтобы предотвратить эскалацию конфликта в Украине".

По мнению Европейского суда, преследуя конкретные российские предприятия, ЕС вправе ожидать, что действия РФ "прекратятся или станут дороже для тех, кто их совершает, и это будет способствовать мирному урегулированию кризиса в Украине".

Также поясняется, что Алмаз-Антей производит противовоздушное вооружение, в частности, ракеты "земля-воздух", "которые поставлялись российской армии" и, в свою очередь, "властями РФ – сепаратистам на востоке Украины", что способствовало дестабилизации в этой стране.

При этом в суде отметили, что от Совета ЕС, наложившего санкции на концерн, не требуется прямых доказательств того, что произведенное им оружие использовалось сепаратистами. В условиях военного конфликта, полагает суд, трудно установить ответственность и тип применяемого сторонами оружия.

Как сообщал Корреспондент.net, c 2014 года западные санкции были введены против 172 граждан РФ и 350 юридических лиц, включая ведущие предприятия энергетики, ВПК и финансового сектора.

Источник: korrespondent.net