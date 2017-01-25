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25. 01. 2017

Нардеп назвал использование русского языка блудом

 
Депутат от Воли народа Евгений Рыбчинский заявил, что использование русского языка государственными служащими можно сравнить с блудом. Таким образом он ответил в Facebook на слова другого нардепа Виктора Балоги. Депутат утверждал, что русскоязычные и украиноязычные служащие ВСУ "находят понимание на фронте без языковых законопроектов".
 
Рыбчинский на это ответил, что "среди тех, кто имеет с женщиной половые отношения, тоже много холостяков".
 
"Конечно, сегодня жить с женщиной и пользоваться ее достоинствами, умениями и красотой действительно можно, к сожалению, и без узаконивания близких отношений", - написал Рыбчинский, подчеркнув при этом, что это является "блудом как в церковном, так и светском понимании этого слова".
 
"Блудом является и использование госслужащими языка агрессора в то время, когда ты служишь своей воюющей отчизне", - добавил Рыбчинский.
 
 
Напомним, ранее в Раде зарегистрировали законопроект "О языке". Его авторы предложили сделать украинский язык обязательным в использовании во всех сферах государственной и общественной жизни. 
 
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Источник: korrespondent.net

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