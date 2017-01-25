В Украине сократят срок действия водительских прав

Министерство внутренних дел Украины планирует сократить срок действия водительских прав с 30 до 5-15 лет. Об этом сообщила заместитель министра внутренних дел по вопросам евроинтеграции Анастасия Деева на своей странице в Facebook.

По ее словам, такие меры необходимы в соответствии с требованиями Евросоюза.

"Сегодня национальное водительское удостоверение дает право на управление транспортом в течение 30 лет от даты его получения. По требованиям директивы (ЕС, – ред.), будут установлены новые сроки от 5 до 15 лет в зависимости от категории транспорта с целью периодической проверки соответствия здоровье водителей установленным медицинским и психофизическим требованиям", – написала Деева.

Она добавила, что транспортные категории в Украине также будут пересмотрены.

Также предусмотрено внедрение микрочипа как составной части водительского удостоверения. "Нормирование возраста получения прав расширит доступ к управлению отдельными категориями транспорта, микрочипы обеспечат защиту от подделок, а пересмотр сроков действия будет способствовать большей безопасности дорожного движения", – считает Деева.

Напомним, в 2015 году Кабмин одобрил директиву ЕС о водительских правах, положения которой должны были быть имплементированы до 2017 года.

Источник: korrespondent.net