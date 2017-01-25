В России продлили арест Сущенко

В России продлили арест украинского журналиста Романа Сущенко до 30 апреля 2017 года. Соответствующее решение принял Лефортовский районный суд Москвы в среду, 25 января.

"Суд завершился. Роману Сущенко продлен срок содержания под стражей еще на три месяца, до 30 апреля 2017 года", – сообщил адвокат украинца Марк Фейгин в Twitter.

Заседание проходило в закрытом режиме, так как дело имеет гриф "совершенно секретно".

Перед тем как закрыть заседание, суд отказал Сущенко в допуске в качестве общественного защитника украинского консула в РФ Геннадия Брескаленко.

Напомним, Сущенко был задержан в Москве 30 сентября за якобы "шпионскую акцию". В ФСБ утверждают, что Сущенко – полковник украинской разведки, в Украине это отрицают. Сам Сущенко также не признает вину.

Источник: korrespondent.net