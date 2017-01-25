Террористы уничтожили несколько зданий в столице Сомали

В результате утренней атаки боевиков группировки Аш-Шабаб на отель Dayah в столице Сомали Могадишо погибли не менее 15 человек, 51 получили ранения.

Как сообщает Reuters, среди погибших четверо правоохранителей и 11 гражданских. Среди пострадавших есть несколько журналистов.

Нападавших было четверо – все они убиты.

Террористы произвели два взрыва, которые произвели масштабные разрушения. По информации агентства, практически уничтожен сам отель и несколько окружающих зданий. Повреждено множество автомобилей.

Как сообщал Корреспондент.net, террористическая группировка Аш-Шабаб не раз проводила подобные атаки. В июне 2016 года боевики напали на отель Nasa-Hablod в Могадишо. Они убили 15 человек.

За две недели до этого экстремисты напали на отель Ambassador. Тогда погибли 20 человек, включая двух членов парламента.

Источник: korrespondent.net