Как армия США столкнулась с мостами в Европе

США перебросили в Европу танки, самоходные гаубицы и другие военные машины в таком количестве, которого еще не было со времен холодной войны.
Но на европейских дорогах с американской военной техникой начали приключаться разные происшествия.
То водитель грузовика не справился с управлением и снаряды посыпались на трассу, то мосты оказались слишком низкие и танки застряли на пути в Польшу, а некоторые машины оказались с разряженными аккумуляторами.
Корреспондент.net разбирался, с какими трудностями пришлось столкнуться американским военным в Европе на пути к сдерживанию России у восточных границ НАТО.
Что планировали
В январе армия США отправила в Европу свою бронетанковую бригаду из четырех тысяч солдат и 87 танков модели М1 Abrams, 144 БМП модели M2 Bradley, 18 самоходных гаубиц M109 Paladin.
Они примут участие в военных учения Атлантическая твердость, которые направлены на проверку способности НАТО быстро мобилизовать свои силы в случае потенциальной конфронтации с Россией.
Осенью прошлого года командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес говорил изданию Defense News, что в Польшу отправится третья бригада из состава четвертой пехотной дивизии.
Он тогда пообещал перед броском через океан проверить, насколько быстро соединение сможет разгрузиться в германском порту и добраться до Западной Польши, предположив, что разгрузка бригады не вызовет затруднений.
Я собираюсь отработать при выгрузке и совершении марша все возможные ошибки..., чтобы ничего подобного не повторилось в будущем
По плану американская бронетанковая бригада должна была потратить три недели на прибытие в пункт назначений - полигон у города Дравско-Поморске из немецкого порта Бремерхафен. Это с учетом зимней погоды и марша по шоссе и железной дороге.
Неожиданные трудности
Накануне Wall Street Journal написала, что несколько американских машин были повреждены во время переброски машин из порта Бремерхафен в Польшу.
Военная техника врезались в конструкции мостов, которые оказались ниже, чем предполагало американское командование.
Пять машин все еще остаются в Германии, поскольку руководство не нашло безопасного способа их переправки.
Ходжес пояснил, что военным не хватает подробной информации об инфраструктуре в странах бывшего советского блока, которые сегодня являются членами НАТО.
Он отметил, что американской армии требуется много работать, чтобы разрешить все свои трудности с логистикой и повысить свою боеготовность в Европе, "восстановив опорные точки".
Генерал также уточнил, что часть танков прибыла в Европу с разряженными аккумуляторами, потому что в них забыли выключить электронные системы. Также не все машины были полностью заправлены.
Также из польских СМИ известно, что в субботу, 21 января, транспортный грузовик армии США на национальной дороге № 27 около города Свидница в Любушском воеводстве попал в ДТП, в результате чего на шоссе выпали снаряды для танков M1 Abrams и пострадали военные.
По данным Минобороны США, грузовик ехал слишком быстро для зимних дорожных условий, и водитель не справился с управлением и вылетел с дороги. Одного солдата госпитализировали, еще одному оказали медицинскую помощь на месте.
Кроме того, как сообщает Defence blog со ссылкой на полицию Польши, в четверг возле Болеславца на юго-западе Польши два военных внедорожника Humvee столкнулись в одной колонне.
В результате ДТП американский солдат получил травмы и был доставлен в больницу.
Напомним, в апреле прошлого года при отрабатывании десантирования с воздуха американские военные разбили три вездеходных броневика Humvee на базе в Германии. Видео инцидента стало хитом сети.
Дальнейшие цели
Третья бронетанковая бригада по прибытии проверит свое вооружение и технику, связь и маскировку, загрузит боеприпасы, займет районы оперативного предназначения и подготовится к ведению боевых действий.
По словам Ходжеса, один батальон бригады направится в Балтийский регион, а другой развернется в Румынии и Болгарии. Большая часть бригады останется в Польше, размещенная в казармах на польских полигонах.
Американские военные будут участвовать в учениях Сабля стража в июле 2017 года в Болгарии и Румынии, в которых примут участие около 30 тысяч военнослужащих более чем из 20 стран НАТО.
Генерал Ходжес рассказал, что следующая бронетанковая часть прибудет сразу в несколько портов Европы, чтобы проверить возможность более быстрой разгрузки и передислокации. Она заменит третью бронетанковую бригаду.
Источник: korrespondent.net
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