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25. 01. 2017

Киев обвинил РФ в скрытой милитаризации на границе

Россия проводит скрытую милитаризацию на границе с Украиной, заявил спикер Минобороны по вопросам АТО Александр Мотузяник на брифинге.

В период с 16 по 19 января Украина провела военную инспекцию в России. Площадь инспекции составила около 16 тысяч квадратных километров. По ее результатам Украина заявила о нарушениях Россией Венского документа от 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.

Мотузяник заявил, что российская сторона оказывала давление и устанавливала ограничения для инспекторов.

"В частности, на этапе обсуждения плана проведения инспекции Россия объявила, что ограничит зону для вертолетного облета на глубину 25 км вдоль границы с Украиной над военными аэродромами и полигонами. Впоследствии полеты были отменены вообще, якобы из-за плохой погоды, поэтому инспекция проводилась только на автомобильном транспорте", - сказал он.
 
"Таким образом, Россия продемонстрировала, что ей есть что скрывать, а именно – форсированную милитаризацию приграничных с Украиной регионов и активное содействие вооружению и руководство незаконными вооруженными силами на Донбассе", - заявил Мотузяник.
 
Ранее сообщалось, что  международную военную инспекцию в России не пустили на места дислокации артиллерийских систем в воинских частях Ростовской области.

Источник: korrespondent.net

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