На Тернопольщине в ДТП с автобусом пострадали 12 человек

В Тернопольской области на трассе рейсовый микроавтобус перевернулся на обочине – пострадали 12 человек, одного из которых госпитализировали в реанимацию. Авария произошла днем в среду, 25 января, сообщает пресс-служба областного управления полиции.

Всего в микроавтобусе Mercedes Sprinter, следовавшего из Шумска в Тернополь, было более 20 пассажиров, в том числе ребенок.

По словам правоохранителей, транспорт в 12.00 выехал из Шумск. В восьми километрах от места отправки автобус начало заносить и бросать из стороны в сторону. Предварительная причина – гололед на дороге.

Свидетели говорят, что водитель потерял контроль над автобусом и пытался всячески его восстановить, но ему это не удалось и автобус перевернулся на обочине.

Ранее в Славянске (Донецкая область) междугородний микроавтобус на скорости въехал в столб, пострадали семь человек.

Источник: korrespondent.net