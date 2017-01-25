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25. 01. 2017

Додон хочет вывести российские войска из Молдовы

На территории Молдовы не останется никаких иностранных войск. Об этом заявил президент Молдовы Игорь Додон, передает местное издание Блокнот.

"Вывод иностранных войск с территории Приднестровья напрямую связан с политическим решением приднестровского конфликта. Мы надеемся, что в ближайшее время возобновится диалог по данной проблеме", – сказал Додон.

Касательно же политического решения приднестровской проблемы президент Молдовы подчеркнул, что итоговое решение будет принимать народ.

"В ходе обсуждений мы выработаем приемлемое решение, и с ним выйдем к народу, спросим у него посредством референдума. Скажет да – хорошо, нет – нет. Последнее слово будет за гражданами Молдовы", – подчеркнул Додон.

Жители Приднестровья, 60% которых составляют русские и украинцы, добивались выхода из состава Молдовы еще до распада СССР, опасаясь, что Молдова присоединится к Румынии.

В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдовы силой разрешить конфликт, Приднестровье стало практически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Как сообщал Корреспондент.net, в январе впервые за восемь лет президент Молдовы встретился с лидером Приднестровья. В пресс-службе Игоря Додона заявили, что встреча была насыщенной.

Источник: korrespondent.net

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