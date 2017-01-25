Тихое наступление. Что происходит на линии фронта

На Светлодарской дуге в зоне АТО продолжаются боевые действия. 10 января военные сообщили, что заняли новые позиции в этом районе.
Вчера же появилась информация о продвижении украинских военных на новом участке.
Корреспондент.net собрал информацию о “ползучем наступлении”Вооруженных сил Украины.
Первые атаки
В начале января ВСУ заявила, что украинские военные заняли “определенные очень важные новые позиции, но в пределах линии разграничения”, то есть Минские соглашения, по данным украинских военных, не нарушались.
Трасса на Горловку
Накануне украинские военные полностью взяли под контроль трассу, ведущую в Горловку, заявил в интервью ТСН военнослужащий Вячеслав Власенко, который во главе батальона спецназначения Донбасс-Украина освобождал Новолуганское.
"И любые перемещения (на трассе - Ред.) мы видим и держим под контролем", - заявил он, добавив, что "если там будет идти бронетехника, военная техника, она будет уничтожена".
По его словам, на сегодняшний день украинские военные выровняли Светлодарскую дугу, это уже "почти сплошная ровная линия".
Несколько подразделений 54-й бригады продвинулись вперед в направлении Стаханова и заняли новые позиции, на которых до сих пор были сепаратисты.
ВСУ говорит, что позиции были освобождены без потерь и почти без выстрелов.
"Здесь дорога, они гоняли "контрабас" (контрабанду). Теперь дорога полностью перекрыта", - говорит боец 46-го батальона Дмитрий Куценко.
В ДНР отрицают
В "минобороны" ДНР отрицают взятие украинскими военными трассы Донецк-Горловка.
"В отношении трассы Донецк-Горловка мы можем сказать, что ее участок до Ясиноватой находится в зоне обстрела. Это район Ясиноватского блокпоста и район аэропорта. На остальной части этой трассы никаких изменений не произошло. Можно сказать, что заявление, распространенное в украинских СМИ в отношении полного контроля над всей трассой, это вранье", - заявили сепаратисты.
Без точных данных
Точных данных о масштабах продвижения украинских частей пока нет. Так, один из бойцов, который воюет сейчас на "светлодарской дуге" сообщил РБК, что ВСУ вышли к Санжаровке (населенный пункт в 15 км от Дебальцево). Само Дебальцево уже находится под огневым контролем ВСУ.
А координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец уточнил, что в последнее время украинская армия в этом районе продвинулась вперед на один, максимум, на полтора километра.
Что будет дальше
Народный депутат Дмитрий Тымчук говорит, что угроза дальнейшего вторжения со стороны РФ на территорию Украины остается.
По словам Тымчука, каких-либо изменений на Донбассе вообще не стоит ждать как минимум до весны, пока администрация нового президента США Дональда Трампа не сформирует новую политику в отношении Украины.
Источник: korrespondent.net
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