В Крыму задержан адвокат Полозов - замминистра

После прилета в Симферополь известного адвоката задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Сначала об этом в Twitter сообщил журналист Радио Свобода Антон Наумлюк, а затем его слова подтвердила первый замминистра информполитики Эмине Джеппар.

"Адвоката Николая Полозова задержали сотрудники ФСБ в Крыму. Шестеро человек. Везут в управление для допроса. Следователь Скрипка предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова", – написал Наумлюк.

А первый заместитель министра информационной политики Украины Эмине Джеппар заявила в Facebook, что задержание Полозова является очередным проявлением давления и политики устрашения, традиционным для режимных стран и оккупантов.

"Помимо ряда политических дел – 26 февраля, 3 мая, Хизб-ут-Тахрир, поиска террористов, экстремистов и диверсантов, карательной психиатрии, многочисленных обысков, запрета собраний и всего присущего демократическому миру, исчезновения людей, пыток, расправ, допросов, – в Крыму к административной ответственности привлекают тех крымских татар, которые просто посещают судебные заседания, как неравнодушные. Теперь пришли к адвокатам", – написала она.

Напомним, Николай Полозов был одним из адвокатов в деле Савченко, а также защищал Хайсера Джемилева и заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, а также замглавы Меджлиса Ильми Умерова.

Источник: korrespondent.net