Адвокат Полозов вышел из ФСБ в Крыму

Адвокат Николай Полозов вышел из здания ФСБ в Симферополе и обвинил силовиков в произволе.
Сегодня сообщалось о задержании адвоката Полозова в Крыму. Следователь ранее предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова.
"Это произвол, неприкрытое давление на адвокатов", - сказал Полозов в эфире трансляции Крым.Реалии в Facebook. Он квалифицирует действия ФСБ как похищение.
Адвокат подчеркнул, что два дня назад на заседании ПАСЕ он говорил о притеснениях в Крыму, а по его возвращению его сразу задержали.
Полозов утверждает, что следователи не имели права его задерживать, так как закон об адвокатской деятельности России накладывает прямой запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе оказания юридической помощи.
По словам Полозова, во время допроса он хранил молчание, держав в руках плакат с надписью "Молчит" и статьями Уголовного кодекса России, которые запрещают адвокату разглашать сведения.
Он также отметил, что не смог воспользоваться правом на адвоката, а также пожаловался на угрозы следователя.
"Следователь угрожал или припугнул, что отказ от дачи показаний также наказывается", - сообщил адвокат.
Николай Полозов был одним из адвокатов в деле Савченко, а также защищал Хайсера Джемилева и заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, а также замглавы Меджлиса Ильми Умерова.
Источник: korrespondent.net
новость
-
Отмена виз в Беларусь
Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
В среду, 11 января 2017 года, на Национальном правовом интернет-портале офииально опубликован указ президента Беларуси №8 от 9 января 2017г. "Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан", который дает возможность гражданам 80 стран въехать в Беларусь без визы на срок не более 5 дней.
-
Отмена виз в Беларусь
Ответы на главные вопросы о 5-дневном безвизовом въезде в Беларусь
Заместитель министра спорта и туризма Беларуси Михаил Портной, пресс-секретарь МВД Константин Шалькевич, начальник главного консульского управления МИД Игорь Фисенко и представитель Госпогранкомитета Олег Ляшук ответили на популярные вопросы по поводу безвизового въезда в Беларусь для граждан 80 стран, который вводится указом президента №8 от 9 января.
-
Отмена виз в Беларусь
Иностранцам, которые задержатся в Беларуси без визы, грозит предупреждение или штраф
Иностранные граждане, которые нарушают пятидневный срок пребывания в Беларуси без визы, получат предупреждение или штраф. Об этом во вторник, 10 января, сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун.
-
Отмена виз в Беларусь
Ограничений на число поездок в Беларусь по 5-дневному безвизу нет
Граждане 80 стран, которые в скором времени смогут приезжать в Беларусь без оформления визы сроком на 5 дней, не ограничены в количестве таких краткосрочных поездок. Об этом на спецбрифинге во вторник, 10 января, сообщил представитель Государственного пограничного комитета Олег Ляшук.
-
Отмена виз в Беларусь
Кремль: Минск согласовал с Москвой введение безвизового режима для 80 стран
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал введение Беларусью 5-дневного безвизового режима для граждан 80 стран. По его словам, это абсолютно внутреннее дело Беларуси, однако Минск согласовывал данное решение с Москвой.
-
Как минимизировать потери при конверсии валют
Собираюсь в Европу и планирую посетить страны как входящие в зону евро, так и нет (Швеция, Дания). У меня в банке открыты три счета (белорусские рубли с картой Visa, доллары США с картой Visa и евро с картой Mastercard). Интересует какими картами в моем случае выгоднее расплачиваться в странах не входящих в зону евро? Также хочется узнать, насколько могут быть велики потери при конверсии в случае оплаты рублевой картой, например, в Дании.
-
Какими способами можно отказаться от рекламных SMS-рассылок различных компаний?
Почти каждый день мне приходят смски от "Халвы", различных магазинов (скорее всего когда дисконтные карты оформляла, салонов красоты (записывалась по телефону). Эти рассылки составляют 95% (!!!!) от общего количества моих сообщений. Обращаться к каждой компании - это колоссальные потери времени, сил и нервов. Спасибо.
-