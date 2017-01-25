Адвокат Полозов вышел из ФСБ в Крыму

Адвокат Николай Полозов вышел из здания ФСБ в Симферополе и обвинил силовиков в произволе.

Сегодня сообщалось о задержании адвоката Полозова в Крыму. Следователь ранее предупреждал о приводе для допроса в качестве свидетеля по делу Ильми Умерова.

"Это произвол, неприкрытое давление на адвокатов", - сказал Полозов в эфире трансляции Крым.Реалии в Facebook. Он квалифицирует действия ФСБ как похищение.

Адвокат подчеркнул, что два дня назад на заседании ПАСЕ он говорил о притеснениях в Крыму, а по его возвращению его сразу задержали.

Полозов утверждает, что следователи не имели права его задерживать, так как закон об адвокатской деятельности России накладывает прямой запрет на допрос адвоката в качестве свидетеля по тем обстоятельствам, которые ему стали известны в ходе оказания юридической помощи.

По словам Полозова, во время допроса он хранил молчание, держав в руках плакат с надписью "Молчит" и статьями Уголовного кодекса России, которые запрещают адвокату разглашать сведения.

Он также отметил, что не смог воспользоваться правом на адвоката, а также пожаловался на угрозы следователя.

"Следователь угрожал или припугнул, что отказ от дачи показаний также наказывается", - сообщил адвокат.

Николай Полозов был одним из адвокатов в деле Савченко, а также защищал Хайсера Джемилева и заместителя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтема Чийгоза, а также замглавы Меджлиса Ильми Умерова.

Источник: korrespondent.net