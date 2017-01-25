Китай о ракетах на границе с РФ: Это спекуляция

Китай назвал "спекуляциями" сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией.

"Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, сообщения о так называемом военном развертывании являются не более чем спекуляциями, которые циркулируют в интернете", - говорится в сообщении на сайте китайского МИД.



Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают размещение китайских ракет у границ с Россией в качестве угрозы.

Источник: korrespondent.net