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25. 01. 2017

Китай о ракетах на границе с РФ: Это спекуляция

Китай назвал "спекуляциями" сообщения о размещении межконтинентальных баллистических ракет на границе с Россией.
 
"Согласно информации, предоставленной Министерством обороны, сообщения о так называемом военном развертывании являются не более чем спекуляциями, которые циркулируют в интернете", - говорится в сообщении на сайте китайского МИД.
 
Ранее в Кремле заявили, что не рассматривают размещение китайских ракет у границ с Россией в качестве угрозы.

Источник: korrespondent.net

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