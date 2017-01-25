В РФ ускорилось падение реальных доходов населения

Реальные денежные доходы населения России в декабре 2016 года упали на 6,1% по сравнению с декабрем 2015 года после снижения на 6% в ноябре, сообщает Федеральная служба государственной статистики.

В целом за 2016 год доходы россиян упали на 5,9% в реальном выражении по сравнению с 2015 годом. В 2015 году было падение на 3,2%.

Как отмечает Интерфакс, реальные доходы населения падают уже третий год подряд – в 2014 году их снижение составило 0,7%.

В номинальном выражении доходы населения в 2016 году составили 30 тыс. 775 рублей в месяц – рост на 1% к 2015 году. Средняя заработная плата по итогам 2016 года составила 36 тыс. 703 рубля в месяц и выросла на 7,7% к 2015 году. В реальном выражении средняя зарплата в 2016 году увеличилась на 0,6%.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее стало известно, что реальный размер пенсий в России будет снижаться еще три года, несмотря на индексацию. Об этом заявил глава Минтруда РФ Максим Топилин.

Россияне тратят более половины доходов на продукты, отказываясь от товаров не первой необходимости.

Также в России констатируют устойчивый рост бедности.

Источник: korrespondent.net