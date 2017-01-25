Рядом с сербским Белградом столкнулись около 25 автомобилей, сообщает Associated Press. По данным местной полиции, причиной аварии стали плохие погодные условия – туман и гололедица.

В результате аварии погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Также из-за ДТП несколько часов была заблокирована главная дорога, ведущая на север.

Cмотрите фотогалерею: В Сербии из-за тумана столкнулись 25 автомобилей

Напомним, в результате масштабной аварии с участием 19 автомобилей на юге Китая погибли шесть человек.

Источник: korrespondent.net