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25. 01. 2017

В Сербии из-за тумана столкнулись 25 автомобилей

Рядом с сербским Белградом столкнулись около 25 автомобилей, сообщает Associated Press. По данным местной полиции, причиной аварии стали плохие погодные условия – туман и гололедица.

В результате аварии погиб один человек, еще четверо были госпитализированы. Также из-за ДТП несколько часов была заблокирована главная дорога, ведущая на север.

Cмотрите фотогалерею: В Сербии из-за тумана столкнулись 25 автомобилей

Напомним, в результате масштабной аварии с участием 19 автомобилей на юге Китая погибли шесть человек.

Источник: korrespondent.net

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