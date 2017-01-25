РФ продолжит укреплять границу с Украиной – Шойгу

Россия продолжит укреплять войска Южного военного округа на границе с Украиной. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает УНИАН.

По мнению министра, военно-политическая обстановка на юго-западном стратегическом направлении остается нестабильной.

"Негативное влияние на нее оказывает, прежде всего, ситуация на юго-востоке Украины и деятельность международных террористических организаций и группировок на территории Северного Кавказа", – сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

По его словам, в этих условиях "необходимо продолжить работу: по совершенствованию боевого состава войск округа; набору военнослужащих по контракту; оснащению войск новыми образцами вооружения и военной техники; а также развитию военной инфраструктуры".

Шойгу сообщил, что за прошлый год боевые возможности округа увеличились на 10%, продолжается набор контрактников, поступают новые вооружения, улучшается военная инфраструктура.

Как сообщал Корреспондент.net, Киев обвинил РФ в скрытой милитаризации на границе. об этом свидетельствуют результаты недавней военной инспекции в Ростовской области РФ,

Напомним, инспекторов не пустили в места скопления артиллерийских систем в воинских частях в районе Новочеркасска. В инспекии не исключили, что эту артиллерию используют террористические группировки на Донбассе.

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Источник: korrespondent.net