В Ужгородском горсовете проходят обыски

В Ужгородском городском совете в среду, 25 января, работники прокуратуры и СБУ проводят обыски. Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области, обыски проводятся в рамках уголовного производства против чиновников горсовета за взяточничество.

В коррупционной схеме также участвовали и другие лица, уточнили силовики. Сейчас задержан посредник при получении части взятки в 20 тысяч гривен.

"Продолжаются обыски в помещении Ужгородского городского совета, а также жилых помещениях отдельных сотрудников Ужгородского городского совета", – отметили в прокуратуре.

В свою очередь местные СМИ уточняют, что обыски идут в кабинете городского главы Богдана Андреева и его заместителя Иштвана Козла.

Напомним, в Харьковском городском совете с утра 10 января одновременно прошли несколько обысков. Позже стало известно, что сотрудник одного из департаментов и заместитель руководителя исполнительной службы постоянно вымогали взятки у предпринимателей.

Источник: korrespondent.net