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25. 01. 2017

Трамп хочет доказать массовые подтасовки на выборах

Президент США Дональд Трамп пообещал масштабное расследование предполагаемых им махинаций на прошедших выборах главы государства, после заявления о миллионах "незаконных бюллетеней".

По словам Трампа, речь идет, в том числе и о тех, кто зарегистрировался для участия в голосовании сразу в двух штатах. Как заверил президент, расследование также коснется тех, кого уже давно нет в живых, однако они тоже были зарегистрированы для участия в голосовании.

Трамп утверждает, что около пяти миллионов недействительных бюллетеней было подано за Хиллари Клинтон, однако президент не предоставил доказательства своим словам. Также, по его данным, от трех до пяти миллионов не имеющих документов иммигрантов незаконно участвовали в выборах. Республиканцы выступили с предостережением в адрес Трампа и призвали его отказаться от подобных заявлений.

Фактчекеры отвергли предположения о том, что в ходе выборов могли быть осуществлены масштабные махинации. Представители Республиканской партии на выборах в ключевых штатах также заявили, что у них нет подтверждения фактов подтасовки результатов голосования.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер пояснил, что убежденность Трампа в существовании масштабных нарушений в ходе голосования основывается на данных, которые были предоставлены президенту гражданами США.

Сам Трамп уверен, что расследование предполагаемых нарушений на выборах поможет усовершенствовать избирательную систему страны.

Ранее сообщалось, что группа юристов в США подает иск в суд на Трампа. Его обвиняют в получении денег от иностранных правительств через гостей в его отелях и аренду своих зданий

Источник: korrespondent.net

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