В Турции судят семерых граждан России

В Турции семеро граждан России и двое турок предстали перед судом. Их обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов, пишет газета Hurriiyet.
Издание приводит фамилии подсудимых: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.
По данным следствия, теракты планировались на лето 2016 года. Подсудимые собирались использовать бесшумные модели самолетов, способные переносить от 17 до 50 кг взрывчатки.
Такие аппараты были обнаружены в домах Хацаева и Орстхо. Их задержали во время разведки места возможной атаки.
А у Цайсаева нашли компоненты для изготовления "поясов смертников". Также были найдены документы, свидетельствующие о связях задержанных с Исламским государством.
Взрывчатку для проведения терактов переправили в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, которая граничит с Сирией.
Всем подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой выдать трех задержанных боевиков.
Источник: korrespondent.net
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Опубликован указ о 5-дневном безвизовом режиме в Беларуси
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