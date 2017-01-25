В Турции судят семерых граждан России

В Турции семеро граждан России и двое турок предстали перед судом. Их обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов, пишет газета Hurriiyet.

Издание приводит фамилии подсудимых: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ.

По данным следствия, теракты планировались на лето 2016 года. Подсудимые собирались использовать бесшумные модели самолетов, способные переносить от 17 до 50 кг взрывчатки.

Такие аппараты были обнаружены в домах Хацаева и Орстхо. Их задержали во время разведки места возможной атаки.

А у Цайсаева нашли компоненты для изготовления "поясов смертников". Также были найдены документы, свидетельствующие о связях задержанных с Исламским государством.

Взрывчатку для проведения терактов переправили в Стамбул из юго-восточной турецкой провинции Шанлыурфа, которая граничит с Сирией.

Всем подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану с просьбой выдать трех задержанных боевиков.

Источник: korrespondent.net