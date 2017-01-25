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25. 01. 2017

В Британии назвали Адмирал Кузнецов "кораблем позора"

Единственный российский авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов является "кораблем позора". Об этом заявил министр обороны Великобритании Майкл Фэллон, передает Daily Telegraph.

"Мы внимательно следим за Адмиралом Кузнецовым на пути его следования в Россию, за кораблем позора, чья миссия лишь продлила страдания сирийского народа", – сказал министр.

Фэллон отметил, что британские военные будут следить "за каждым шагом этих кораблей вблизи Соединенного Королевства в рамках нашей постоянной готовности к обеспечению безопасности Великобритании".

Тем временем российские военные корабли прошли сегодня Ла-Манш и вышли в Северное море. За ними наблюдают корабли и самолеты стран НАТО.

Как сообщал Корреспондент.net, российские корабли покинули берега Сирии в середине января, после двух месяцев участия в боевых действиях. За это время авианесущий крейсер Адмирал Кузнецов потерял два самолета.

Источник: korrespondent.net

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