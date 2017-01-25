В ПАСЕ потребуют выборов в Раду на Донбассе - СМИ

Мониторинговый комитет ПАСЕ, являющейся ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал поправку о недопредставленности в Верховной Раде депутатов от восточноукраинских регионов.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на нескольких депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.

По данным издания, докладчик Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия) предложил дополнить документ пунктом о

Корреспондент издания также стал свидетелем эмоциональной дискуссии украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но тот уклонился от прямого ответа.

Отметим, в прошлом месяце Германия заявила, что местные выборы в ДНР и ЛНР могут быть проведены до установления контроля Украины над этими территориями и без возвращения ей украинско-российской границы.

А ранее Киев рассказал о разногласиях с ЕС по выборам на Донбассе.