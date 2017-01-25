Лента RSS
Подписаться на ленту
25 января 2017, среда, 19:33
-6°C
Завтра -8°C
-6°C
Завтра -8°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 1,93
  • € 2,07
25. 01. 2017

В ПАСЕ потребуют выборов в Раду на Донбассе - СМИ

Мониторинговый комитет ПАСЕ, являющейся ключевым органом в рамках подготовки к рассмотрению резолюции по Украине, поддержал поправку о недопредставленности в Верховной Раде депутатов от восточноукраинских регионов.

Об этом пишет Европейская правда со ссылкой на нескольких депутатов, участвовавших в закрытом заседании комитета.

По данным издания, докладчик Аксель Фишер (Германия, Европейская народная партия) предложил дополнить документ пунктом о необходимости выборов в Верховную Раду на территориях, не контролируемых Украиной.

Корреспондент издания также стал свидетелем эмоциональной дискуссии украинских депутатов с Фишером по данной поправке, в которой они просили докладчика отказаться от нее, но тот уклонился от прямого ответа.

Отметим, в прошлом месяце Германия заявила, что местные выборы в ДНР и ЛНР могут быть проведены до установления контроля Украины над этими территориями и без возвращения ей украинско-российской границы.

А ранее Киев рассказал о разногласиях с ЕС по выборам на Донбассе.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Актуальное
Вопрос специалисту
Украина
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Коллега, мне кажется, эта криволинейная поверхность в пределе стремится к плоскости.

- И не говорите, коллега. Сисек почти нет.

еще
Видео
Спецпроекты
Фото
Опрос

"Налог на тунеядство" в Беларуси

А как вы относитесь к "налогу на тунеядство"?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2017 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.