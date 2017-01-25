Чей Львов? За что украинцев бьют в Польше

У Украины и Польши снова проблемы на бытовом уровне.
После того, как в Перемышле поляки кричали “смерть украинцам”, а мэра Перемышля не пустили в Украину, теперь в Польше избили украинских студентов.
Причем конфликт состоялся как раз на этническом уровне.
Корреспондент.net разбирался с тем, как сейчас украинцам живется в Польше.
Что случилось
В польском городе Ряшев (Жешув) избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе.
Согласно информации правоохранителей, украинские студенты возвращались в общежитие. По дороге их остановили пятеро молодых мужчин и спросили студентов, откуда они. Услышав ответ, мужчины поинтересовались, кому принадлежит Львов – Украине или Польше. Затем нападавшие назвали студентов бандеровцами и избили их.
В результате столкновения студенты получили побои, не угрожающие их жизни и здоровью.
Вскоре полиция задержала пятерых подозреваемых, ими оказались местные жители в возрасте от 18 до 20 лет. Все задержанные признали свою вину.
Нападавшим грозит до пяти лет тюрьмы за избиение на национальной почве. Сейчас поляков отпустили под надзор полиции.
Много украинцев в Польше
Польша выдает больше виз украинцам, чем любая другая страна ЕС, а сейчас в Польше живет и работает около миллиона украинцев. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.
“В то время, как Европа имеет проблемы с либерализацией визового режима, мы принимаем в Польше почти миллион украинцев, которые здесь живут и работают. Мы выдали почти столько же виз (украинцам), сколько остальной Европе”, - отметил Ващиковский.
Около 20 тысяч украинских студентов учатся в Польше. Количество наших студентов в Польше уже бьет все рекорды. По статистике, среди иностранцев в польских вузах больше половины — украинцы.
Большинство украинцев отправляются в Польшу на наемный труд. При этом количество разрешений на постоянную работу для граждан Украины в 2016 году составила более 125 тысяч. Это в 2,5 раза больше чем в 2015 году, когда такие разрешения получили 50 тысяч украинцев.
Как относятся поляки к украинцам
"Когда я ехал в Польшу, был уверен, что отношение поляков к украинцам намного лучше, чем оказалось на самом деле", — рассказал Фокусу Глеб, студент одного из университетов Варшавы.
По словам студента, в первый месяц жизни в Варшаве у него не было проблем.
“Но потом я сполна ощутил "гостеприимство" местного населения, просто прогуливаясь по Варшаве с другом. Друг был в вышиванке, один из поляков схватил его за руку и что-то кричал нам. Потом попытался ударить моего друга в лицо, но был сильно пьян, так что лишь зацепил его. Мы тогда ещё не говорили по-польски и не были уверены, что полиция в случае чего будет на нашей стороне", - рассказал украинец.
Нередки случаи, когда польские арендодатели отказываются сдавать квартиры украинцам. "Каждый четвёртый-пятый владелец отказывает в аренде, когда узнает, что я из Украины, — говорит Глеб. — Самое интересное бывает, когда уже договариваешься, а потом, узнав, что ты из Украины, хозяин начинает придумывать причины, почему он передумал встречаться с тобой"
Говоря о причинах нелюбви к украинцам, радикально настроенные поляки обычно вспоминают о Волынской резне и других этнических чистках. Ещё одна причина недовольства — страх потерять рабочие места.
Источник: korrespondent.net
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