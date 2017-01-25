В ПАСЕ требуют от Киева защитить права оппозиции - СМИ

Миниторинговый комитет ПАСЕ потребовал от украинских властей защитить права оппозиции, внеся в проект резолюции ассамблеи "О функционировании демократических институтов в Украине" соответствующую поправку.

Об этом пишут Украинские Новости со ссылкой на источник в ассамблее.

Сообщается, что в проект резолюции внесли поправку, которая обязывает власть предпринять все необходимые меры для обеспчения плюрализма, как политической среды, в которой политическая оппозиция может выполнять свою демократическую роль.

Кроме того, комитет одобрил поправку с требованием привести закон о запрете пропаганды коммунистического и национал-социалистического режимов в соответствие с требованиями комиссии "За демократию через право" Венецинской комиссии.

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Также Мониторинговый комитет одобрил включение в проект призыв привести в соответсвие с требовениями "Венецианской комиссии" закон о люстрации.

В ПАСЕ также призвали обеспечить полное расследования преступлений, совершенных во время Евромайдана в Киеве и майских событий 2014 года в Одессе, также вы выразили обеспокоенность некоторыми законопроектами, которые могут привести к сужению существующих прав национальных меньшинств.

Сегодня также сообщалось о поправке, согласно которой ПАСЕ потребует от Украины выборов в Раду на Донбассе.

Также напомним, осенью в ПАСЕ уже заявляли, что в Украине давят на оппозицию и СМИ.

Источник: korrespondent.net