Активисты Гринпис захватили кран в Вашингтоне

Семь активистов экологической организации Гринпис устроили акцию против президента Дональда Трампа в Вашингтоне, захватив башенный кран всего в нескольких кварталах от Белого дома.

Он растянули плакат с лозунгом "Сопротивление" и отказались спускаться с крана. Некоторые прикрепили себя к металлическим конструкциям. Рабочим пришлось приостановить работу.

"Активисты Гринпис доставили послание любви и прогресса, чтобы противостоять ненависти и невежеству Трампа в Белом доме. Присоединяйтесь к сопротивлению!", – говорится в сообщении на сайте американского представительства Гринпис в США.

Как сообщал Корреспондент.net, после инаугурации Дональда Трампа в Вашингтоне начались беспорядки. Полиция задержала более 200 человек, включая российского журналиста Александра Рубинштейна, которому теперь грозит 10 лет тюрьмы.

Источник: korrespondent.net